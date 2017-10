PSV geeft Ecuadoriaans jeugdinternational kans contract te verdienen

PSV heeft deze week Jordan Rezabala op proef. De zeventienjarige Ecuadoriaan zal volgens het Eindhovens Dagblad aan gaan sluiten bij het Onder-19-elftal van de Eindhovenaren, waar hij de kans krijgt om de technische staf van zijn kwaliteiten te overtuigen.

De aanvallende middenvelder, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, maakt momenteel deel uit van de jeugdopleiding van Independiente del Valle uit zijn thuisland en speelt zijn wedstrijden bij de Onder-20 van de club. Rezabala speelde tot nu toe acht interlands voor Ecuador Onder-17, waar hij de aanvoerdersband draagt en tot nu toe twee keer wist te scoren.

Rezabala werd in Zuid-Amerikaanse media in april al in verband gebracht met PSV, dat toen ook liet weten hem te hebben uitgenodigd voor een proefperiode. Als het talent weet te overtuigen, zal PSV overigens nog wel even geduld moeten betonen. De Eindhovenaren kunnen al wel vast met Rezabala onderhandelen, maar hij kan pas in februari 2018 definitief worden aangetrokken, aangezien hij dan zijn achttiende verjaardag viert.