Stand Eredivisie na speelronde 7: topclubs winnen; nieuwe nummer laatst

PSV gaat ook na de zevende speelronde aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zaterdag van Willem II en zagen hoe de traditionele concurrentie een dag later ook geen fout maakte. Feyenoord versloeg AZ en Ajax was te sterk voor sc Heerenveen. Roda JC Kerkrade droeg de rode lantaarn over aan Willem II.