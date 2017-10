Crisis bij Everton compleet na pijnlijke thuisnederlaag tegen Burnley

De crisis bij Everton is compleet. Zondagmiddag ging de ploeg van manager Ronald Koeman op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Burnley. Het enige doelpunt werd na 21 minuten spelen gemaakt door Jeff Hendrick. In het restant van de wedstrijd op Goodison Park wisten the Toffees er niets meer tegenover te zetten. Davy Klaassen bleef negentig minuten lang op de bank.

Koeman is dramatisch aan het seizoen begonnen met Everton en het woord ontslag werd door niemand rondom de club in de mond genomen, maar een overwinning op Burnley was meer dan welkom geweest. Toch slaagde de ploeg van Koeman er niet in om de punten in eigen huis te houden. De Nederlandse trainer gooide zijn omstelling ten opzichte van het duel met Apollon Limassol (2-2) in de Europa League. Liefst vijf nieuwe gezichten verschenen aan de aftrap.

Toch was het Burnley dat won. Stephen Ward kwam op aan de linkerflank, speelde Hendrick strak in, die zich met zijn aanname vrijspeelde en de 0-1 tegen de touwen schoot. Everton deed wat het kon, maar was niet bij machte om het de bezoekers moeilijk te maken. Door de 0-1 nederlaag blijft Everton steken op zeven punten en is het terug te vinden op een zwaar teleurstellende zestiende plaats.