PSV greep naast Sparta-talent: ‘Kan hier het snelst het betaald voetbal halen'

Met Laros en Deroy Duarte had Sparta Rotterdam twee talentvolle spelers in de jeugdopleiding. Eerstgenoemde vertrok echter in 2015 naar PSV en zijn jongere broertje had dat voorbeeld kunnen volgen. De achttienjarige middenvelder wees de Eindhovenaren echter af en wenst voorlopig op Spangen te blijven.

“Voor mij hebben zich ook weleens clubs gemeld. PSV ook, ja. En andere topclubs en subtoppers uit Nederland”, vertelt de jongere Duarte in gesprek met ELF Voetbal. “Maar ik voel me goed bij Sparta. Hier had ik het gevoel dat ik het snelst het betaald voetbal kon halen. Ik wil aan het einde van het seizoen basisspeler zijn.”

De middenvelder maakte in augustus in de wedstrijd tegen VVV-Venlo zijn debuut in het eerste elftal van Sparta. Tot dusver speelde hij vijf wedstrijden in het team van trainer Alex Pastoor. "Als ik basisspeler ben en goed mee draai in het eerste, dan hoop ik daarna een mooie stap te maken. Mijn droom is om in de Premier League te spelen”, zegt Duarte, wiens broer dus wel op jonge leeftijd naar PSV vertrok. In Eindhoven speelt hij momenteel bij de beloften. “Voor Laros was het zijn eigen keuze. We hebben het daar in de familie wel over gehad. Ook met mij. Ik vond het een goede stap voor hem.”