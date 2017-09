Sevilla neemt razendsnel afstand van laagvlieger en hijgt Barcelona in de nek

Sevilla heeft zich uitstekend hersteld van de competitienederlaag van vorige week tegen Atlético Madrid. De Andalusiërs rekenden zaterdagmiddag op eigen veld eenvoudig af met laagvlieger Málaga en stijgen voorlopig naar een tweede plaats in LaLiga: 2-0. De achterstand op Barcelona bedraagt nu twee punten, al komt de koploper later dit weekeinde nog wel in actie tegen Las Palmas.

Het verschil werd door Sevilla gemaakt in de tweede helft in een tijdsbestek van slechts twee minuten. Éver Banega opende na 68 minuten spelen de score uit een strafschop, waarna Luis Muriel niet veel later na een indrukwekkende rush van bijna eigen helft de eindstand bepaalde. Het betekende voor de Colombiaanse aanvaller zijn tweede doelpunt in de laatste drie competitieduels.

Sevilla trad tegen Málaga aan zonder een groot aantal basiskrachten. Zo kwamen Banega en Steven N'Zonzi slechts als invallers binnen de lijnen, terwijl onder anderen Sergio Rico, Pablo Sarabia en Wissam Ben Yedder zelfs helemaal niet in actie kwamen. Toch kostte het de ploeg van Eduardo Berizzo niet bijster veel moeite om het bezoek op de knieën te krijgen.