'Ik wist dat ik weg moest bij Ajax, de club wilde niet vol voor me gaan’

Peter Bosz verruilde Ajax afgelopen zomer voor Borussia Dortmund, nadat hij één seizoen werkzaam was geweest bij de Amsterdammers. Bij die Borussen is de oefenmeester uitstekend aan het seizoen begonnen, met zestien punten uit zes wedstrijden. Bosz moest naar eigen zeggen wel vertrekken bij Ajax en heeft daardoor geen spijt van de stap.

“Ik had een heel goed seizoen in Amsterdam. Ik wist echter dat ik weg moest bij Ajax, omdat de club niet vol voor me wilde gaan. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om afscheid van elkaar te nemen”, zegt Bosz in gesprek met WAZ. Hij twijfelde dan ook niet toen Borussia Dortmund bij hem aanklopte.

“Ik had een zeer goed gevoel bij Dortmund. De club heeft één van de beste ploegen van Duitsland. Als zo'n grote club bij je aanklopt, dan voel je je vereerd en trots”, stelt de oefenmeester, die momenteel koploper is met Borussia Dortmund in de Bundesliga. Bayern München startte een stuk minder aan het seizoen en ontsloeg afgelopen week trainer Carlo Ancelotti. “Als er een collega wordt ontslagen, dan vind ik dat altijd vervelend. We weten allemaal dat het kan gebeuren, maar als het gebeurt dan vind ik het elke keer weer moeilijk.”