Calvin Stengs over afgescheurde kruisband: ‘Misschien was ik iets te gretig’

Calvin Stengs kon al na enkele minuten in het nieuwe seizoen een streep door het jaar zetten toen hij in de openingswedstrijd op bezoek bij PSV van het veld gedragen werd met een afgescheurde kruisband. Inmiddels is de 18-jarige jongeling vol aan het revalideren en heeft hij de knop omgezet. Deze week was hij de te gast op de FIFA18 Xperience en Justus vroeg hem hoe hij dat bijzonder nare moment begin dit seizoen beleefd heeft.