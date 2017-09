Van Wolfswinkel zes tot acht weken uit de roulatie: ‘Ik kom sterker terug’

Ricky van Wolfswinkel heeft slecht nieuws te horen gekregen. Via Instagram laat de spits van FC Basel weten dat hij enkele kleine breukjes in zijn voet heeft opgelopen en daardoor zes tot acht weken aan de kant staat. Van Wolfswinkel liep de kwetsuur op in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica, afgelopen woensdag.

FC Basel veegde toen de vloer aan met de Portugese topclub en won met maar liefst 5-0. Van Wolfswinkel was vanaf de strafschopstip trefzeker tijdens dat duel en tekende daarmee voor zijn achtste treffer in Zwitserse dienst. Even later ging het dus mis voor Van Wolfswinkel, waardoor hij nu lange tijd moet ontbreken bij FC Basel.

“Woensdagavond was een perfecte avond, met een geweldig resultaat voor de club, de stad en de fans”, laat Van Wolfswinkel weten. “Ik ben trots dat ik deel heb uitgemaakt van een historische avond in Basel. Jammer genoeg kan ik een behoorlijke tijd niet spelen door kleine breuken in mijn voet. Ik ga rusten en aan mijn herstel werken. Ik kom sterker terug, mentaal en fysiek. Ondertussen blijf ik mijn ploeggenoten steunen.”