De Boer kan ogen niet geloven: ‘Hij staat te verdedigen als een korfballer’

Vitesse verloor donderdagavond ook de tweede groepswedstrijd van de Europa League. Het team van Henk Fraser verloor met 3-0 bij OGC Nice, na eerder ook al van Lazio (2-3) te hebben verloren. Analist Ronald de Boer ergende zich aan de manier waarop Vitesse verdedigde, vooral bij de 1-0.

De Boer oordeelde dat Matt Miazga en Alexander Büttner in de fout gingen. "Ik heb hier zo'n hekel aan", zo verzuchtte hij bij FOX Sports. "Miazga staat te verdedigen als een korfballer. Mensen vallen hier misschien over Büttner, maar het gaat zo snel, dus wat hij hier doet snap ik nog wel. Die bal valt gelukkig bij de tweede paal en dan gaat hij erin."

Fraser haalde Büttner in de rust uit de ploeg. "Ik weet niet waarom, dat moet je maar aan hem vragen", zo liet de verdediger aan Omroep Gelderland weten. "Maar ik ben niet heel erg in de problemen gekomen tegen Allan Saint-Maximin. Het is wel een hele goede voetballer en hij scoort, maar toen was ik in een voorwaartse beweging."

Fraser benadrukte dat voetbalminnend Nederland realistisch moet zijn. "Dit zijn de verhoudingen. Niet alleen Lazio en Nice, maar ook Napoli en Feyenoord. En Ajax en Rosenborg. Dat moeten we gaan beseffen en ik heb het idee dat ook jullie dat nog niet altijd begrijpen. Dit is waar we met het Nederlandse voetbal staan. Op dit moment is het aanhaken."