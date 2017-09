UEFA voegt nieuw hoofdstuk toe aan ‘ABBA-drama’ in Nederland

De strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek wordt niet op woensdag 4 oktober gespeeld, maar een week later, op woensdag 11 oktober. Het sportpark in Lisse, waar de penalty's moeten worden overgenomen, wordt dan door de UEFA geclaimd. In die periode worden er drie EK-kwalificatiewedstrijden gespeeld voor nationale teams van Onder-19.

De UEFA wil niet dat de strafschoppenserie in die periode plaatsvindt op hetzelfde sportpark, waardoor de datum een week is uitgesteld. De KNVB stelt dat in overleg met beide clubs is besloten om de penaltyserie, met als inzet een plaats in de volgende ronde van het bekertoernooi, op woensdag 11 oktober te laten plaatsvinden. Naast het bezwaar van de UEFA speelt ook mee dat Lisse naar de rechter is gestapt. De uitspraak van het kort geding is maandag om 14.00 uur in de rechtbank van Utrecht.

Lisse en Hoek stonden vorige week tegenover elkaar in de eerste ronde van de KNVB Beker. Het duel draaide uit op penalty's, die door de thuisploeg het beste werden genomen. De scheidsrechter hanteerde echter het ABBA-systeem, wat tegen de regels is. De KNVB oordeelde daarom dat het duel opnieuw gespeeld moet worden. De winnaar van de penaltyreeks neemt het in de tweede ronde op tegen Heracles Almelo.