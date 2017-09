‘Sommige spelers konden niet van het voetbal genieten onder Van Gaal’

Adnan Januzaj stelt dat Louis van Gaal een grote rol speelde in de stagnatie van zijn carrière. De Belg gold als een van de grootste talenten in de opleiding van Manchester United, maar hij kon de belofte niet inlossen. Sinds deze zomer speelt de aanvallende middenvelder voor Real Sociedad.

Als achttienjarige maakte Januzaj zijn eerste opwachting bij the Red Devils. Sir Alex Ferguson voorspelde hem een geweldige toekomst, terwijl Ryan Giggs het gevoel had dat hem een grotere toekomst wachtte dan een jonge Wayne Rooney. Echter, in de vier jaar tijd die volgden bleef de grote doorbraak uit en de zesvoudig international hoopt in Spanje zijn carrière nieuw leven in te blazen.

“Er was niet dezelfde vrijheid”, vertelt Januzaj tegen Engelse media over de periode onder Van Gaal bij de club. “Een vleugelspeler heeft dat vertrouwen nodig, een manager vertelt je: ‘doe je ding en zoek de tegenstander op’. Bij hem was het een langzaam passend spel.” De linkspoot stelt dat het lastig was voor sommige spelers. “Je kon zien dat sommige spelers niet van het voetbal konden genieten. De manager en ik hadden een aantal lastige ontmoetingen.”

“Ik was gefrustreerd en iedereen kon zien dat ik niet dezelfde Adnan was als in het eerste jaar. Ik zat zelfs af en toe op de tribune.” Januzaj kwam in totaal tot 63 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij vijf doelpunten maakte en zes assists gaf. In La Liga kwam de Belg tot dusver tot drie wedstrijden, waarin hij nog niet wist te scoren en ook nog geen assist wist te noteren.