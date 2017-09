Robben sneert naar PSG: ‘Ik heb een zak geld nog nooit zien scoren'

Bayern München tegen Paris Saint-Germain is een wedstrijd die men vandaag de dag in een latere fase van de Champions League mag verwachten. De Duitse en Franse grootmacht staan echter woensdagavond al tegenover elkaar in de groepsfase van het miljardenbal. Reikhalzend kijkt de voetbalwereld uit naar de strijd tussen de twee Europese topclubs. Arjen Robben gaat uit van eigen kwaliteit en maakt zich niet druk om de aangetrokken sterren van PSG.

Paris Saint-Germain gaf de laatste jaren torenhoge bedragen uit om de selectie te versterken. Afgelopen transferzomer werd Neymar voor 222 miljoen euro overgenomen van Barcelona, terwijl Kylian Mbappé op huurbasis van AS Monaco de overstap maakte naar Parijs en volgend jaar voor 180 miljoen euro definitief wordt overgenomen. “PSG heeft wat meer euro’s uitgegeven dan wij hebben gedaan, maar ik heb een zak geld nog nooit een doelpunt zien maken”, zegt Robben volgens Kicker. “Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit op het veld. Het zijn de teams die doelpunten maken.”

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge rekent erop dat zijn club de drie punten pakt in Parijs. “We gaan voor de groepswinst”, vertelt hij. “Natuurlijk beschikken zij over een voorhoede van wereldklasse, maar wij hebben meer ervaring. Onze ploeg is in dit soort wedstrijden altijd extreem gemotiveerd”, aldus Rumminigge, wiens woorden worden onderstreept door Robben: “Ik ben ervan overtuigd dat we ons goed gaan presenteren.”