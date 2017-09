Yassin Ayoub op FIFA18 XP: ‘Een stap maken was bijna gebeurd’

Op Utrecht Centraal kan deze week in de FIFA18 Xperience voor het eerst de nieuwe game van EA Sports gespeeld worden. Professionele voetballers komen vanuit het hele land op het evenement af om FIFA18 als eerste uit te proberen en Voetbalzone is er de hele week bij om verslag te doen. Ook FC Utrecht kwam op bezoek in hun eigen 'stadsie' en Justus vroeg onder andere aan Cyriel Dessers en Yassin Ayoub hoe het eraan toegaat bij de club.