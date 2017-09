Bosz wil Real Madrid overrompelen: ‘Als we het goed doen, is het mogelijk’

Peter Bosz staat dinsdagavond voor een volgende grote test als trainer van Borussia Dortmund. De oefenmeester is in de Bundesliga vooralsnog ongenaakbaar met zijn elftal, maar hoopt ook in de Champions League zijn visitekaartje af te kunnen geven. Bosz lijkt hoe dan ook geenszins van plan tegen de titelverdediger af te wijken van zijn doorgaans zeer offensieve spelopvatting.

Ofschoon de ex-coach van onder meer Ajax zich bewust is van de kwaliteiten van Real Madrid, wenst hij dinsdag voor eigen publiek vooral uit te gaan van eigen kracht. Dortmund scoorde in zijn laatste drie competitieduels liefst veertien keer en hoefde zelf slechts één doelpunt te incasseren. "Het belangrijkste is hoe we het zelf doen", wordt Bosz maandag in aanloop naar de ontmoeting met De Koninklijke geciteerd door diverse Duitse media. "Als we het goed doen, is het mogelijk op die manier te spelen. Als we het slecht doe, wordt het heel moeilijk tegen Real Madrid."

Dortmund ging in zijn eerste groepswedstrijd in het miljardenbal met 3-1 onderuit bij Tottenham Hotspur. Een nieuwe nederlaag zou funest zijn voor de overlevingskansen van de ploeg van Bosz in een poule met verder ook APOEL Nicosia, maar Mario Götze heeft hoop op een goede afloop. "Ons respect voor Real Madrid is groot en we weten dat ze de Champions League vorig seizoen gewonnen hebben, maar het is een nieuw seizoen", vertelt de aanvallende middenvelder. "We spelen in eigen huis en verkeren in goede vorm. We zullen zeer zelfbewust voor de dag komen."