Milik wederom maanden buitenspel met ernstige knieblessure

Arek Milik is maandagochtend in een ziekenhuis in Rome succesvol geopereerd aan zijn rechterknie, zo meldt zijn club Napoli maandagmiddag. De aanvaller liep zaterdagavond een knieblessure op in de slotfase van de wedstrijd tegen SPAL en al snel werd gevreesd voor een langdurige absentie van de Pool, die dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen.

Specialist Mariani kwam maandag tot de conclusie dat de kruisband in zijn rechterknie is gescheurd. Na de geslaagde operatie volgt nu een maandenlange revalidatie, met als verwachting een absentie van vier tot zes maanden. Milik raakte in de laatste minuten in het duel met SPAL (2-3 winst) geblesseerd aan zijn rechterknie. Dat is niet dezelfde knie als waarvan hij een jaar geleden de kruisband afscheurde.

Na afloop van de wedstrijd probeerde Milik bezorgde Napoli-fans nog gerust te stellen. "Hoe het gaat? Niet slecht. Het is niet zoals de vorige keer", aldus Milik, die in de zomer van 2016 voor 32 miljoen euro werd opgepikt bij Ajax. Waar de Pool in Amsterdam tot 75 wedstrijden en 47 goals kwam, speelde Milik bij de Italiaanse topclub tot op heden slechts 28 wedstrijden, waarin hij 10 keer scoorde.