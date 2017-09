Maandag, 25 September 2017

De Boer kan na ontslag alweer aan de slag in LaLiga

Philippe Coutinho wil nog steeds naar Barcelona en Liverpool is nu wel bereid om mee te werken. The Reds doen mogelijk in de winter of anders aankomende zomer zaken met de Catalanen. (Sport)

Federico Chiesa maakt indruk bij Fiorentina en dat levert hem een nieuw contract op. Het negentienjarige talent staat op het punt om zijn verbintenis te verlengen tot medio 2019. (Corriere Fiorentino)

Naast Anderlecht zou ook Deportivo la Coruña interesse hebben in Frank de Boer. De Spaanse club ziet in de bij Crystal Palace ontslagen oefenmeester de ideale vervanger van Pepe Mel, die op de schopstoel zit. (El Gol Digital)

Josep Guardiola heeft Arsenal verteld dat zij Raheem Sterling kunnen vergeten. De coach van Manchester City is tevreden over de Engelsman en sluit een vertrek uit. (The Sun)

West Ham United meldt zich in januari mogelijk bij Serie A-promovendus SPAL. Verdediger Francesco Vicari staat bovenaan het verlanglijstje van the Hammers. (Calciomercato)