Guardiola: ‘Hij begon niet goed hier en verdiende het toen niet om te spelen’

Manchester City is aan een imposante zegereeks bezig, met overwinningen op onder meer Liverpool (5-0), Feyenoord (0-4), Watford (0-6) en Crystal Palace (5-0). Dinsdagavond spelen the Citizens tegen Shakhtar Donetsk in de groepsfase van de Champions League en manager Josep Guardiola erkent dat hij een regiment aan topspelers tot zijn beschikking heeft om de Oekraïners te verslaan.

"Ze weten het en ze voelen het", aldus Guardiola in gesprek met verschillende Engelse media over zijn pupillen. "Ze weten dat hun medespelers allemaal goed spelen, dat is ook de beste manier om te presteren. Het gaat niet voorkomen dat iedere speler elke wedstrijd maandenlang gaat spelen, dus we hebben onderlinge concurrentie nodig. We hebben spelers zoals Ilkay Gündogan nodig om druk te houden op Kevin De Bruyne en David Silva."

Als lichtend voorbeeld noemt Guardiola de ontwikkeling van Leroy Sané, die zaterdag tegen the Eagles zijn eerste basisplaats kreeg bij City. "Hij begon niet goed bij ons en was niet sterk in het voorseizoen. Hij verdiende het toen niet om te spelen. Soms hebben spelers iets meer tijd nodig dan anderen. Toen hij hier vorig seizoen aankwam, was alles een beetje eng voor hem: nieuw land, geen appartement, in een hotel leven. Hij moest zich ook aanpassen aan het tempo in de Premier League."