Pastoor geeft transferadvies: ‘Hij kan concurreren bij Ajax, Feyenoord en PSV’

Denzel Dumfries stapte afgelopen zomer over van Sparta Rotterdam naar sc Heerenveen, maar had volgens Alex Pastoor ook meegekund bij de traditionele top drie. De trainer van Sparta Rotterdam werkte anderhalf jaar samen met de 21-jarige rechtsback en merkt dat Dumfries zich sterk ontwikkelt. Hij veroverde in Friesland direct een basisplaats.

Pastoor noemt Dumfries een verstandige jongen die het vermogen heeft om zich snel aan te passen. Dat doet hij nu ook bij Heerenveen, merkt Pastoor op. "Hij heeft ook een lichaam waar je u tegen zegt. Hij rijdt nu in een Formule 3, maar hij kan straks in een Formule 1 rijden", zegt de oefenmeester bij FOX Sports. "Als je naar de posities van de drie topclubs kijkt, dan had hij daar kunnen concurreren. Hij is dan misschien nog niet meteen klaar, maar op termijn wel."

Dumfries was niet de enige verdediger van Sparta die afgelopen zomer een stap hogerop zette: Rick van Drongelen verkaste naar Hamburger SV. "Ik had graag gezien dat hij via de top van Nederland zo'n stap naar HSV had gemaakt. Het zijn jongens die hierna nog één of twee stappen kunnen maken. Als je van Sparta naar de top van Nederland gaat en dan naar het buitenland vertrekt, is dat zakelijk gezien ook goed", zegt Pastoor.