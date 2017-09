Van Marwijk bedankt voor nieuwe klus als bondscoach

Manchester United moet het mogelijk langer dan verwacht stellen zonder Paul Pogba. Volgende week zal besloten worden of de middenvelder geopereerd moet worden aan zijn hamstring. (Manchester Evening News)

Het lijkt einde verhaal voor Slaven Bilic bij West Ham United. Door de nederlaag tegen Tottenham Hotspur wordt hij na Frank de Boer mogelijk de tweede ontslagen trainer in de Premier League. (Daily Express)

Daarom probeert de voetbalbond nu Jürgen Klinsmann of Javier Aguirre vast te leggen.

Rade Krunic staat na tweeënhalf seizoen voor een vertrek bij Empoli. De Bosnische spelmaker werd al gelinkt aan Cagliari en Chievo, maar is op weg naar Sampdoria. (Mediaset)