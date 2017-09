ADO geeft gelijkspel tegen Ajax goed vervolg dankzij El Khayati

ADO Den Haag lijkt de weg naar boven gevonden te hebben in de Eredivisie. Het elftal van Alfons Groenendijk rekende zaterdagavond in eigen huis dankzij een fraai doelpunt van Nasser El Khayati af met Sparta Rotterdam en is daardoor opgestoomd naar een twaalfde plaats op de ranglijst: 1-0. Sparta heeft twee punten minder en staat veertiende.

In een gelijk opgaande eerste helft waren de kansen schaars. ADO tankte de afgelopen weken vertrouwen door te winnen bij Willem II en Ajax op een gelijkspel te houden, maar de ploeg slaagde er in de eerste helft niet in een opening te creëren tegen Sparta. Bjørn Johnsen was na ruim een half uur spelen dicht bij de openingstreffer, maar hij kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Sheraldo Becker tegen de touwen te lopen.

Na de onderbreking ontbrandde het duel in het Cars Jeans Stadion. Robert Zwinkels voorkwam vijf minuten na rust met een knappe redding op een poging van Robert Mühren de 0-1, waarna Nasser El Khayati in de daaropvolgende counter aan de andere kant de score opende met een fraaie voetbeweging. De ploeg van Groenendijk kreeg niet veel later de kans om het duel direct op te slot te gooien, maar Roy Kortsmit weigerde te capituleren bij een hachelijke situatie voor zijn doel.

Sparta mocht daardoor blijven hopen op een punt. Het elftal van Alex Pastoor had aanvankelijk moeite om de weg richting het doel van Zwinkels te vinden, maar wist er in het laatste kwart toch nog een slotoffensief uit te persen. Mühren was een kwartier voor tijd bijzonder dicht bij de 1-1, maar hij trof de paal. Aan de andere kant liet El Khayati na om de zege definitief veilig te stellen voor ADO. Doordat de thuisploeg echter standhield, bleek zijn misser uiteindelijk niet fataal.