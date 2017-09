Ronaldo geeft de voorkeur aan ABC boven BBC

Real Madrid is druk bezig om Kepa Arrizabalaga over te nemen van Athletic Bilbao. De Koninklijke voert al gesprekken om de sluitpost aan te trekken. (Don Balón)

Arsène Wenger heeft toegegeven dat hij Jonny Evans wilde hebben. De manager van Arsenal zegt dat hij zich nu weer focust op de spelers over wie hij wél kan beschikken. (Daily Mirror)