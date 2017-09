‘Ik moet gewoon zorgen dat ik dit seizoen basisspeler word bij Ajax’

Frenkie de Jong is blij met hoe hij tegenwoordig zijn mannetje staat bij Ajax. De jongeling zag zichzelf eerder als één van de vele middenvelders binnenkomen in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft zich onder Marcel Keizer inmiddels opgewerkt tot waardevolle kracht. Toch weigert de jonge middenvelder zichzelf nu als basisklant te zien, zo zegt hij in gesprek met FOX Sports.

De Jong zegt dat toen hij bij Ajax kwam, hij acht à negen middenvelders voor zich zag staan. "Dus dan moeten ze eerst weggaan, of je moet ze voorbij. Het eerste jaar is meestal een beetje een gewenningsjaar, of je moet Lionel Messi zijn, maar dat ben ik niet. Het tweede jaar moest ik er staan en ik moet gewoon zorgen dat ik dit seizoen basisspeler word."

Het talent weet dat fysieke kracht tegenwoordig een belangrijk aspect is van het voetbal, maar daar ligt niet zijn focus. "Ik denk dat ik fysiek wat verder ben, wat explosiever ben geworden. Voor mij is het belangrijker dat ik een goede balans heb, dat mijn core sterk is, dat ik snel op mijn voeten ben, explosief ben, mijn sprongkracht ook goed is en natuurlijk dat ik spieren krijg."

De Jong wil tijdens de wedstrijden graag vaker het spel bepalen. "Ik sta nu op tien, dat vind ik lekker, maar ik wil ook veel aan de bal komen, dus ik heb ook nog wel vaak dat ik wat inzak", aldus de Jong, die zichzelf ziet als een dienende speler. "Het is niet zo dat ik per seizoen twintig goals maak. Ik moet wel veel assists geven en goals maken, maar ik denk niet dat ik een tien ben die heel dichtbij de spits is en altijd in de zestien is."