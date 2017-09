NEC haalt speler met CL-ervaring binnen: ‘Hij brengt snelheid en diepgang’

NEC heeft zich versterkt met Steeven Langil, zo meldt de club via officiële kanalen. De elfvoudig international van Martinique zat zonder club nadat Legia Warschau hem afgelopen zomer liet vertrekken. Met Langil hebben de Nijmegenaren alsnog de gewenste offensieve versterking in huis gehaald.

De vleugelaanvaller heeft al een waslijst aan clubs op zijn cv staan, maar stond het meest recentelijk onder contract bij Legia Warschau. De Poolse topclub nam hem in de zomer van 2016 over van Waasland-Beveren, maar liet hem na een halfjaar alweer op huurbasis terugkeren naar die club. Afgelopen zomer besloot Legia om Langil transfervrij te laten vertrekken.

In het verleden speelde Langil verder nog in het shirt van Nîmes Olympique, SM Caen, Valenciennes FC, AJ Auxerre CS Sedan, Guingamp en Royal Excel Moeskroen. Met Auxerre speelde de vleugelaanvaller in 2011 tegen Ajax. Het Champions League-duel werd door de Fransen met 2-1 gewonnen en Langil zorgde voor een doelpunt.

“Steeven is een speler die we aantrekken voor de rechterflank, maar hij kan ook op links uit de voeten”, zegt Remco Oversier, technisch directeur van NEC, op de website van de club. “Het is een speler met veel ervaring op het hoogste niveau en in verschillende competities. Hij brengt snelheid en diepgang, zowel aan de bal als zonder de bal. Hiermee vergroten we ook op de flanken de keuzemogelijkheden.”