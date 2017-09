‘Als Ajax of PSV een speler wil kopen, blijft er weinig over van solidariteit'

Als het aan Hai Berden, voorzitter van VVV-Venlo, ligt, worden de televisiegelden in de toekomst eerlijker verdeeld tussen alle clubs in de Eredivisie. Volgens hem wordt de Eredivisie daar een stuk sterker van, terwijl het gat met Feyenoord, Ajax en PSV daardoor gedeeltelijk gedicht wordt. Toon Gerbrands is niet direct een voorstander van dit idee.

“De vraag is steeds: kies je puur voor marktwerking of vooral vanuit een solidariteitsgedachte? In Nederland doen we het allebei”, zegt de algemeen directeur van PSV. Hij stelt dat alle clubs sinds de deal met FOX Sports al twee keer zoveel televisiegeld ontvangen. “Maar het ironische is, sinds alle clubs dankzij FOX Sports twee keer zoveel televisiegeld krijgen, is de schuldpositie van de clubs amper verbeterd. Dat is onderzocht.”

Bovendien denkt Gerbrands dat de clubs in de Jupiler League in het geval van een eerlijkere televisiegeldverdeling ook mee willen delen. “Logisch, wellicht. En dat gaat weer ten koste van de onderkant van de Eredivisie. Ik weet niet of VVV of Excelsior daarop zit te wachten. Terwijl het in de kern dezelfde discussie is”, aldus Gerbrands. Ook sportmarketeer Chris Woerts is geen voorstander van een nieuwe verdeling.

“De topclubs zijn uiteindelijk bepalend zijn voor de status en het niveau van het Nederlandse voetbal, niet de VVV's en de Sparta’s. En wat die solidariteit betreft: als Ajax of PSV een speler wil kopen van een andere Nederlandse club, dan vragen ze de hoofdprijs, omdat het Ajax en PSV betreft. Dan blijft er opeens weinig over van die solidariteit”, stelt Woerts, die van mening is dat de herverdeling niet de enige manier is om de Eredivisie te verbeteren. “Je moet in oplossingen denken, niet in problemen.”