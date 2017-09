VZ Talentscout - Kind van de club roert vader tot tranen op Genoa-bank

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Pietro Pellegri, de jongste debutant ooit in de Serie A.

Door Robin Bruggeman

“De dag waarop Pietro het veld van het Marassi betreedt in een Genoa-shirt is de dag waarop ik kan sterven, want dat zou betekenen dat ik alles heb gezien”, liep Marco Pellegri enkele maanden geleden vooruit op het thuisdebuut van zijn zoon Pietro Pellegri in het eerste van il Grifone. Gelukkig voor de teammanager van Genoa nam hij deze uitspraak na het eerste optreden voor de eigen fans van zijn zestienjarige zoon niet al te letterlijk en was hij afgelopen weekend gewoon aanwezig om voor beelden te zorgen die zondag en maandag de hele wereld overgingen.

De jonge Pellegri werd zondag tegen Lazio na 33 minuten spelen ingebracht door coach Ivan Juric en baarde vervolgens opzien door maar liefst twee keer te scoren tegen Stefan de Vrij en consorten. Deze dubbelslag roerde vader Marco op de bank zichtbaar tot tranen, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Genoa met een 2-3 nederlaag van het eigen veld af stapte. Voor de zestienjarige Pietro betekenden zijn twee treffers wel een nieuw record: geen enkele speler scoorde op jongere leeftijd twee keer in dezelfde wedstrijd in de Serie A.

Dat record kan hij naast die van (gedeeld) jongste debutant ooit in de kast zetten, aangezien Pellegri op 22 december 2016 in de wedstrijd tegen Torino het stokoude record van AS Roma en Napoli-icoon Amedeo Amadei uit 1937 evenaarde. Pellegri was net als Amadei op de dag af 15 jaar en 280 dagen oud ten tijde van zijn eerste wedstrijd in de Italiaanse hoogste afdeling. In mei van dit jaar werd de jonge aanvaller van de Genovezen overigens, na Amadei en Gianni Rivera, ook de op twee na jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van de Serie A en liet hij met zijn goal tegen Roma nog bijna de afscheidswedstrijd van Francesco Totti in het water vallen.

Pietro's doelpunten tegen Lazio zorgden bij vader en zoon voor emotionele momenten.

Met zijn debuut voor Genoa eind vorig jaar liet Pietro Pellegri niet alleen zijn eigen wens uitkomen. Vader Marco speelde in een wat verder verleden in de jeugd van i Rossoblu en mocht daar aan het grote werk ruiken. De huidige rechterhand van Juric schopte het echter nooit tot het eerste elftal en gaf zijn liefde voor de club en de stad later met volle overtuiging door aan zijn zoon, die naar eigen zeggen opgroeide op ‘brood en Genoa’.

De in de wijk Pegli, toevallig hetzelfde stadsdeel als waarin het trainingscomplex van de club is gevestigd, ter wereld gekomen Pietro vergat zijn vader zondag na de wedstrijd tegen Lazio dan ook niet: “Eén doelpunt draag ik op aan de fans, aangezien ik net als zij uit Genua kom. Het andere doelpunt is voor mijn vader. Dit is een droom die ik al koester sinds ik klein was en nu is hij uitgekomen. Het was een belangrijke avond voor mijn vader en voor mezelf. Hij was er altijd voor me, zelfs als het koud was en het regende. Hij is degene die mij op het rechte pad houdt in het voetbal”, liet een zichtbaar aangedane Pellegri optekenen door Mediaset Premium.

Waar Pellegri vorig seizoen nog genoegen moest nemen met een minuutje hier en daar, krijgt hij deze jaargang vaker de kans in de hoofdmacht van Genoa. De huidige nummer zestien van de Serie A zag Giovanni Simeone in de afgelopen transferperiode naar Fiorentina vertrekken, waardoor Pellegri, die vanwege zijn lengte van 1,92 meter en fysieke kracht in zijn thuisland al wordt vergeleken met Christian Vieri, een plekje opschoof in de pikorde achter eerste keus Gianluca Lapadula. Pellegri zelf ziet Zlatan Ibrahimovic, zijn ‘idool’ en ‘de beste spits ter wereld’, en Marco Rossi overigens meer als voorbeelden dan Vieri. Laatstgenoemde zette in 2013 een punt achter zijn loopbaan en geldt voorlopig als de laatste echte publiekslieveling in het Stadio Luigi Ferraris.

Pietro Pellegri liet vorig seizoen bijna de afscheidswedstrijd van Francesco Totti op een teleurstelling uitlopen.

Pellegri, die er in de jeugd op los scoorde en ook in de vertegenwoordigende elftallen van Italië al veel indruk maakte, wordt in Genua echter niet alleen vergeleken met Bobo Vieri. Voorzitter Enrico Preziosi en de voormalige trainer Gian Piero Gasperini trokken eerder een parallel met Lionel Messi: “Ik heb de nieuwe Messi ontmoet. Ik hoop alleen dat hij erin slaagt het hoofd koel te houden”, stak de huidige coach van Atalanta al in 2015 de loftrompet.

Vanwege zijn fysiek en speelstijl, Pellegri is voor zijn lengte verrassend technisch en kan zowel met zijn rug als met zijn gezicht naar het doel spelen, snijden de vergelijkingen met spelers als Vieri en Ibrahimovic voorlopig echter meer hout en de zestienjarige laat zich dan ook niet van de wijs brengen door de woorden van zijn voorzitter en van zijn voormalige trainer: “Ik laat nu mijn dromen uitkomen. Maar ik blijf gewoon naar de trainingen gaan, ik werk hard en ik hou m’n mond dicht. Als er kansen komen, zal ik die proberen te grijpen.”

Zijn prestaties zorgen in ieder geval voor flink wat aandacht van andere clubs en op dit moment lijkt AC Milan de beste papieren te hebben als Pellegri er inderdaad voor kiest om zijn jeugdliefde de rug toe te keren. I Rossoneri troeven in dat geval onder meer Manchester United, Manchester City, Chelsea, Internazionale en Juventus af, wiens scouts eveneens de weg naar Ligurië al meerdere keren hebben afgelegd. Milan en stadsgenoot Inter deden deze zomer zelfs al een poging om Pellegri te strikken, maar werden door Genoa gedecideerd naar de uitgang verwezen.

De eerder dit jaar door een Chinees consortium overgenomen grootmacht uit het San Siro, die in de zomer zijn financiële spierballen met de komst van onder meer Leonardo Bonucci, André Silva, Andrea Conti en Hakan Çalhanoglu al flink liet rollen, ging echter niet met compleet lege handen terug naar Lombardije, zo geloven bestuurder Marco Fassone en technisch directeur Massimiliano Mirabelli: “We hebben de basis gelegd voor een akkoord met de speler. Nu is het afwachten of hij denkt dat zijn toekomst bij Milan ligt, wellicht in januari en anders later”, klonk het onlangs.

Naam: Pietro Pellegri

Geboortedatum: 17 maart 2001

Club: Genoa

Positie: spits

Sterke punten: fysiek, scorend vermogen, inzicht