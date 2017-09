Real lijdt nederlaag in 94e minuut en verliest Barcelona uit het oog

Ook het eerste optreden van Cristiano Ronaldo in LaLiga heeft Real Madrid niet de eerste competitiezege in eigen huis bezorgd. De eerste twee ontmoetingen met Valencia en Levante eindigden in een gelijkspel en woensdagavond vertrok Real Betis zelfs met een overwinning uit het Santiago Bernabéu, dankzij een treffer van Antonio Sanabria in de 94e minuut. Real Madrid, dat zevende staat, heeft nu al zeven punten minder dan de ongenaakbare lijstaanvoerder Barcelona.

Real Madrid - Real Betis 0-1

Real Betis verraste de ploeg van Zinédine Zidane met goed voetbal en had enkele goede kansen om aan de leiding te gaan. Een inzet van Victor Camarasa van ver ging maar net langs de kruising en Daniel Carvajal kon ternauwernood voorkomen dat een schot van Antonio Sanabria de 1-0 betekende. Het ontbrak bij Real Madrid aan vloeiende lijnen in het spel en finesse in de laatste meters, maar toch had ook de titelverdediger een goede kans op een doelpunt. Adán verrichtte vier minuten voor rust een uitstekende redding op het moment dat iedereen in het Santiago Bernabéu al een doelpunt van Isco telde.

In de tweede helft ging de wedstrijd op en neer. In de vijftigste minuut schoot Ronaldo over, na een goede voorzet van Gareth Bale, en vijf minuten later mikte Carvajal de bal op de paal. Tussendoor schoot Francis Guerrero het leer over het doel van Keylor Navas, die zag hoe zijn collega-doelman Adán in de 64e minuut geweldig reageerde op een schot van Toni Kroos. De druk van Real Madrid nam nadrukkelijk toe en Zidane opteerde voor de inbreng van Marco Asensio, Lucas Vázquez en Borja Mayoral.

Geen enkele Merengue kreeg de bal echter achter Adán, die een inzet van Bale tegen de paal werkte en ook oog in oog met Mayoral als winnaar uit de strijd kwam. Diep in blessuretijd ging het mis voor Real Madrid: de bal van Antonio Barragán richting de tweede paal was uitstekend, waarna Sanabria met zijn hoofd voor de 0-1 zorgde.

Sevilla - Las Palmas 1-0

In de openingsfase liet Sevilla zich meer gelden, maar naarmate de eerste helft verstreek, daalde het tempo van de wedstrijd. De sterkste fase van Las Palmas was richting de rust, maar dat resulteerde niet in een doelpunt. Een rake inzet van Jesús Navas in de 82e minuut gaf de doorslag. Het was eigenlijk een voorzet van de buitenspeler, maar de bal werd door een tegenstander van richting veranderd, waardoor Leandro Chichizola kansloos was. Door de overwinning blijft Sevilla een speeldag meer op tweede plaats van LaLiga, met dertien punten uit vijf competitieduels.