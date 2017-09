Koeman staat na loting voor loodzware opgave; derby voor Tottenham

Everton schakelde Sunderland woensdagavond uit in de EFL Cup, maar krijgt er nog een hele kluif aan om ook de volgende ronde te overleven. The Toffees zijn bij de loting namelijk gekoppeld aan Chelsea en moeten op bezoek op Stamford Bridge.

Het Everton van Ronald Koeman kwam dit seizoen al uit tegen Chelsea; eind augustus werd het in Londen 2-0 door doelpunten van Cesc Fàbregas en Álvaro Morata. Dat was de eerste van drie nederlagen die Everton dit seizoen in de Premier League leed, maar woensdagavond boekte men dus een bekerzege op Sunderland.

De blauwhemden wonnen met 3-0 en de treffers kwamen op naam van Dominic Calvert-Lewin (tweemaal) en Oumar Niasse. Bij de loting zijn Manchester United en Manchester City overigens gekoppeld aan respectievelijk Swansea City en Wolverhampton Wanderers en Arsenal en Tottenham Hotspur komen uit tegen Norwich City en West Ham United.