Vitesse blameert zich tegen amateurs en vliegt uit beker

Vitesse heeft de eerste ronde van de KNVB Beker niet overleefd. Henk Fraser was vanwege ziekte afwezig en de trainer zag thuis vanaf de bank hoe de Arnhemmers na strafschoppen met 5-3 verloren van AVV Swift. Het duel met de zaterdaghoofdklasser uit Oud-Zuid was na 120 minuten voetballen op 0-0 blijven steken.

Swift sprak vooraf van ‘het duel van de eeuw’ en achteraf is het dat door de overwinning na penalty’s ook geworden. Vitesse mocht het zichzelf aanrekenen dat de tegenstander bleef hopen op een goed resultaat, want al voor rust liet men enkele goede kansen onbenut. Milot Rashica schoot over en stuitte op Bogdan Constantin, terwijl de doelman ook een antwoord had op een inzet van Luc Castaignos. Vlak voor rust werd een poging van Thomas Bruns nog van de lijn gehaald, terwijl Swift aan de andere kant dicht bij de 1-0 was toen een voorzet van Max van Wakeren plotsklaps de lat trof.

In de tweede helft ging Vitesse verder op zoek naar het bevrijdende doelpunt, maar het zat de bezoekers niet mee op het kunstgrasveld van Sportpark Olympiaplein. Rashica schoot net over, een vrije trap van Bruns werd een prooi voor Constantin, een kopbal van Navarone Foor miste de juiste richting en Bryan Linssen mikte over. De beste kans was overigens voor Swift, maar Jaap Smeeing wist de bal niet binnen te glijden. Diep in de blessuretijd deed Rashica nog een poging om een verlenging te voorkomen, maar de Kosovaar schoot naast.

In de extra dertig minuten kwam Vitesse in de eerste helft niet verder dan een inzet van Tim Matavz, die voorlangs ging. Na de onderbreking dook Rashica wederom gevaarlijk op voor het doel van Constantin, maar werd zijn poging geblokt. Het thuispubliek juichte toen de scheidsrechter affloot en duidelijk was dat een strafschoppenserie uitsluitsel moest bieden. Daarin trok Swift aan het langste eind: Alexander Büttner was de enige die vanaf elf meter faalde en Swift maakte bij al zijn vijf penalty’s geen fout (5-3).