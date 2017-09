Woensdag, 20 September 2017

Koeman roept spelers bijeen om crisis te bezweren

Manchester United gaat zich mengen in de strijd om Alexis Sánchez, wiens contract bij Arsenal afloopt. The Red Devils stellen hem een tekenbonus van 28 miljoen euro in het vooruitzicht. (The Sun)

Goed nieuws voor Arsenal en Liverpool. Doelwit Julian Draxler wil Paris Saint-Germain namelijk verlaten, omdat hij bang is dat zijn plek in de Duitse selectie voor het WK 2018 verloren gaat als hij niet aan spelen toekomt. (Don Balon)

Ronald Koeman heeft de spelers van Everton deze week bij elkaar geroepen. De Nederlandse manager heeft hen verteld dat ze samen moeten werken om de huidige vormcrisis te bezweren. (Daily Star)

Chesterfield, uitkomend in de Engelse League Two, heeft een opvallende naam op het oog als nieuwe manager. Fabrizio Ravanelli staat op de nominatie om aan de slag te gaan bij the Spireites. (Daily Mail)

Emre Can gaat Liverpool volgende zomer transfervrij verlaten. De middenvelder kan het niet met de club eens worden over een nieuw contract en een afkoopclausule vormt het struikelblok in de onderhandelingen. (The Sun)