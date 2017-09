De Graafschap faalt op sportpark De Zwaaier en ligt uit KNVB Beker

De Graafschap ligt verrassend uit de KNVB Beker. De Superboeren kregen kans op kans tegen Kozakken Boys, maar de ploeg van trainer Henk de Jong moest dinsdagavond na verlenging en strafschoppen uiteindelijk toch buigen voor het team uit de Tweede Divisie, dat na 120 minuten zeer vermoeid was geraakt: 1-1.

De Graafschap begon sterk aan het duel met veel mogelijkheden op de 0-1, maar het was de thuisploeg die na 34 minuten, tegen de verhoudingen in, mocht juichen. Mahmut Sönmez produceerde uit een vrije trap de openingstreffer, waardoor de ploeg uit de Tweede Divisie met een kleine voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. Direct na rust leek De Graafschap langszij te komen, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd.

Daarna bleven de Superboeren echter jagen op de gelijkmaker en die kwam er uiteindelijk via Sjoerd Ars. De uitploeg bleef doordrukken, waarbij onder anderen Fabian Serrarens de paal raakte. In de reguliere speeltijd kwam er niemand meer op het scoreformulier en ook na 120 minuten waren er geen extra doelpunten gemaakt, wat leidde tot strafschoppen. Nils den Hartog pakte daarbij twee penalty's, waardoor Kozakken Boys naar de volgende ronde gaat en De Graafschap is uitgeschakeld.

Het is alweer de derde stunt van de eerste ronde van de KNVB Beker. GVVV was een maatje te groot voor FC Dordrecht, terwijl RKC Waalwijk ervoor zorgde dat Sparta Rotterdam zich nu al volledig kan gaan focussen op de Eredivisie-duels.