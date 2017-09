‘Hij kan zichzelf belangrijk maken, ook bij Juventus, Real Madrid of PSG’

Elseid Hysaj speelt al ruim twee jaar bij Napoli en heeft reeds 94 wedstrijden voor de Italiaanse topclub achter de rug. De Albanees international maakte de afgelopen seizoenen indruk bij de club van Maurizio Sarri en dat zorgde afgelopen zomer voor veel binnenlandse en buitenlandse belangstelling. De kans bestaat echter dat de rechtervleugelverdediger vertrekt uit Napels als de club de titel dit jaar niet pakt, zegt zijn zaakwaarnemer Mario Giuffredi.

"Hij is een kampioen en hij kan zichzelf heel belangrijk maken in een team, ook bij Juventus, Real Madrid of Paris Saint-Germain, niet alleen bij Napoli", zegt Giuffredi bij TMW Radio. "Zijn lot is de carrière van een kampioen. Hij heeft besloten om bij Napoli te blijven omdat hij dit project is begonnen met Maurizio Sarri."

"Ze hebben het geloof dat ze dit jaar de Scudetto kunnen winnen", vervolgt de belangenbehartiger. "Hysaj wilde het werk voorzetten waarmee ze begonnen waren. In juni zien we dan wel wat hij gaat doen", besluit Giuffredi over zijn cliënt, die in de zomer van 2015 door Napoli voor vijf miljoen euro werd weggeplukt bij Empoli. Sindsdien kon de 29-voudig international niet tot scoren komen, maar heeft hij wel vier assists afgeleverd.