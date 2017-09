Italiaanse politicus wil Dybala inzetten als politiek middel in Noord-Korea

Paulo Dybala is het seizoen in de Serie A met acht doelpunten in vier wedstrijden uitstekend begonnen en de Argentijn begint steeds meer uit te groeien tot een boegbeeld bij Juventus. Zijn indrukwekkende vorm is ook in de Italiaanse poltitiek niet onopgemerkt gebleven: Antonio Razzi van de centrum-rechtse partij Forza Italia wil Dybala inzetten als politiek middel in nota bene Noord-Korea.

Razzi heeft niet zelden zijn bewondering uitgesproken voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un en de Italiaanse politicus zou hem kennis willen laten maken met de spits van Juventus. "Ik wil Paulo Dybala graag naar Noord-Korea halen en datzelfde geldt voor Il Volo (een Italiaanse muziekgroep, red.)", zegt hij tegen Radio Cusano Campus. Volgens Razzi is Kim Jong-Un erg gepassioneerd door sport en muziek. "Dat is waarom ik Dybala hierbij wil betrekken."

Razzi veronderstelt dat het wonderkind van Juventus een grote rol van betekenis kan spelen in het communistische land. "Als Ik Dybala meeneem naar Noord-Korea, zullen er 200.000 mensen in een stadion zitten", vervolgt hij. "Bovendien zouden ze grote schermen moeten ophangen. Het zou een nationaal feest opleveren."