‘Ik zit al vier weken naar hem te kijken, hij lijkt een beetje op Gronkjaer’

Ajax stelde zondag tegen ADO Den Haag aanvallend teleur en kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Kansen werden er genoeg gecreëerd, het afronden ging de ploeg van trainer Marcel Keizer minder goed af. Hans Kraay Jr. is van mening dat er bij Jong Ajax ‘in potentie’ een betere buitenspeler rondloopt dan de huidige vleugelaanvallers van het eerste elftal.

Dennis Johnsen werd afgelopen transferzomer voor ruim twee miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen en maakt in zijn eerste weken bij de beloften in de Jupiler League veel indruk. Afgelopen vrijdag was hij nog trefzeker tegen Helmond Sport met een fraaie uithaal. “Ik zit al vier weken naar hem te kijken. Jeetje, wat een goede buitenspeler is dat. Hij zoekt je op, gaat langs je heen, kijkt en chipt. Hij lijkt een beetje op Gronkjaer”, aldus Kraaij Jr. bij Voetbal Inside, doelens op oud-Ajacied Jesper Gronkjaer.

Ook tegen Fortuna Sittard maakte Johnsen een uitstekende indruk en passeerde hij met speels gemak zijn directe tegenstander. “Dit is voor deze meneer een normale actie. Een keer of twaalf per wedstrijd slalomt hij langs drie a vier mensen”, aldus de trainer van FC Lienden. “Ik weet dat het tegen Fortuna Sittard is, een nog slechter verdedigend niveau dan de Eredivisie, maar in potentie is hij beter dan Cerny, beter dan Neres en beter dan Younes.”