Köln tekent protest aan tegen beslissingen VAR: ‘Dit was duidelijk een fout’

1.FC Köln wil dat het duel met Borussia Dortmund overgespeeld wordt. De ploeg van trainer Peter Bosz won met 5-0 van die Geissböcke, maar de videoscheidsrechter (VAR) nam bij het tweede doelpunt van die Borussen een discutabele beslissing. Volgens 1.FC Köln was die beslissing dusdanig cruciaal dat de club besloten heeft om protest aan te tekenen bij de Duitse voetbalbond DFB.

Sokratis Papastathopoulos zorgde voor de discutabele 2-0 in het duel tussen Borussia Dortmund en 1.FC Köln. De Griekse verdediger ging na een hoekschop het duel in de vijf meter aan met Köln-doelman Timo Horn en leek daarbij te duwen, waarna de bal in het doel verdween. Echter, scheidsrechter Patrick Ittrich keurde de treffer af, maar raadpleegde wel de videoscheidsrechter. De videoscheidsrechter keurde de treffer wél goed en zo kreeg de Griekse verdediger de treffer toch nog op zijn naam.

“Dit was duidelijk een fout en het besliste de wedstrijd. Als de regels dit voorval goedkeuren, is het een nieuwe start. Maar we zullen zeker protest aantekenen”, liet Jörg Schmadtke, sportief directeur van Köln, weten tegenover Sky. Overigens zorgde de videoscheidsrechter er in de tweede helft ook nog voor dat Borussia Dortmund een strafschop kreeg. Bij die Borussen begrijpt men maar weinig van de boosheid bij Köln.

“Het interesseert me helemaal niet of ze gaan protesteren. Wat me wel interesseert, is dat de beslissingen van de videoscheidsrechter terecht waren. Als je na zo’n wedstrijd gaat protesteren, ben je een slechte verliezer. We waren superieur”, zei Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van die Borussen, tegenover de Duitse pers. “Nu protesteren zou belachelijk zijn. We wilden allemaal de videoscheidsrechter en die hebben we nu. Dan moeten we niet gaan zeuren als die een beslissing neemt.”

Doelpuntenmaker Sokratis was zich van geen kwaad bewust, zo vertelde hij tegenover Goal. “Ik heb de doelman niet aangeraakt. Het is goed dat er een videoscheidsrechter is, in de Champions League is die er bijvoorbeeld nog niet. Het was terecht dat het doelpunt werd goedgekeurd, dus we hebben gezien dat de videoscheidsrechter een meerwaarde is.”