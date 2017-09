Zaakwaarnemer Ajax-speler aangevallen: ‘Zat een racistisch luchtje aan’

Stefano van Delden, zaakwaarnemer van Ajax-speler Mees de Wit, is vrijdagavond na de wedstrijd tussen Helmond Sport en Jong Ajax aangevallen. Volgens de belangenbehartiger werd hij belaagd vanwege zijn donkere huidskleur. Zondagavond doet hij aangifte, zo laat hij weten in gesprek met Omroep Brabant.

Van Delden spreekt over acht supporters van Helmond Sport die hem intimideerden. Hij rende weg, maar werd achtervolgd. Uiteindelijk wist hij te ontkomen. Een verslaggever van Ajax Showtime was erbij en ook hij werd aangevallen: "Er zat overduidelijk een sterk racisitisch luchtje aan", vertelt hij. "Het kwam uit het niets en ze hadden het vooral op Stefano gemunt."

Marcel van den Bunder, algemeen directeur van Helmond Sport, heeft inmiddels al contact gehad met Van Delden. "Maandag gaan we kijken of er beelden van zijn. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan zijn verhaal. Als we de mensen kunnen achterhalen die dit hebben gedaan, zullen we passende sancties treffen. Geweld hoort niet bij deze voetbalclub thuis."