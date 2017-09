Gomis scoort iedere wedstrijd en leidt Galatasaray naar overwinning

Bafétimbi Gomis blijft buitengewoon belangrijk voor Galatasaray. De zomeraankoop leidde zijn ploeg zaterdag met een dubbelslag naar een 2-0 zege op Kasimpasa. Gomis heeft nu zeven treffers gemaakt in vijf duels; in alle wedstrijden kwam de Fransman tot scoren. Galatasaray behoudt de koppositie na de overwinning en heeft drie punten voorsprong op Besiktas, dat maandag in actie komt.

Vlak voor rust sloeg Gomis voor het eerst toe en zijn doelpunt was meer dan verdiend. Galatasaray speelde immers een goede eerste helft, waarin het steeds beter in de wedstrijd kwam. Tolga Cigerci kreeg na zes minuten de eerste mogelijkheid om de gastheer op voorsprong te zetten, maar knikte naast. Garry Mendes Rodrigues was evenmin zorgvuldig in de afronding, toen hij één-op-één met doelman Ramazan Köse stond. Een acrobatisch schot van Gomis en een gekrulde poging van Younès Belhanda waren ook niet voldoende om de muur van Kasimpasa te breken.

Het lukte uiteindelijk door een goede actie van Gomis. De zomeraankoop was aanspeelbaar op de rand van het zestienmetergebied, werd bediend door Belhanda en kapte zowel de keeper als zijn bewaker uit. Vervolgens rondde Gomis eenvoudig af in het nagenoeg lege doel. In de tweede helft deed Gomis er nog een schepje bovenop. Bij de tweede paal belandde de bal voor de voeten van de spits, voor wie het een koud kunstje was om seizoenstreffer nummer zeven op zijn naam te schrijven.