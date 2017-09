Touré gaat met pensioen en wordt trainer: ‘Het voetballen is nu voorbij’

Kolo Touré hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De 36-jarige voormalig verdediger van Arsenal, Manchester City en Liverpool vindt het mooi geweest. Het afgelopen seizoen speelde de Ivoriaan bij Celtic en bij die club, waar hij zeventien keer voor in actie kwam, gaat hij nu onderdeel uitmaken van de technische staf van manager Brendan Rodgers.

"Het is geweldig nieuws voor Celtic om een ervaren iemand als Kolo bij de club te halen", zegt Rodgers op de clubsite van de Schotten. "Hij is een fantastisch voorbeeld voor iedereen." Ook Touré is blij met deze stap in zijn carrière. "Dit is een nieuw begin. Het voetballen is nu voorbij, ik kan officieel mededelen dat ik met pensioen ben en me nu volledig concentreer op het coachen."

"Ik ben altijd een persoon geweest die anderen wil helpen. Nu ga ik advies geven, de jonge spelers helpen en hen begeleiden. Ik probeer mijn ervaringen die ik heb verzameld in mijn loopbaan met hen te delen", aldus Touré, die uitkijkt naar de nauwe samenwerking met Rodgers. "Hij is een topmanager, een van de beste jonge managers van de wereld."