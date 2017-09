‘Hij is een goede speler, maar hij speelt nog niet bij Real Madrid’

SC Heerenveen hoopt de zege op PSV een passend vervolg te geven. De club uit Friesland gaat zaterdagavond op bezoek bij Excelsior en geldt als de favoriet, maar de Kralingers zullen hun huid zo duur mogelijk proberen te verkopen, zegt Luigi Bruins.

De aanvallende middenvelder zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat Heerenveen een voetballende ploeg is: “Zij liggen ons wel. Hun start van het seizoen is goed, maar die van ons is ook niet slecht geweest.” Excelsior staat na vier speelronden op de dertiende plaats en dat is lang niet verkeerd, maar men verloor wel de eerste twee thuisduels zonder te scoren.

Een nederlaag in de eerste drie thuiswedstrijden in een Eredivisie-seizoen zonder treffer overkwam enkel Vitesse in 1971/72 en RKC Waalwijk in 2009/10. Daar komt bij dat Heerenveen erop gebrand is om de overwinning op PSV te laten volgen met een nieuwe zege. Men kan bovendien voor de derde keer in de historie en voor het eerst sinds 1997/98 de eerste vijf Eredivisie-wedstrijden van een seizoen ongeslagen blijven.

Een van de spelers van Heerenveen die momenteel in een uitstekende vorm verkeert, is Denzel Dumfries. Bruins zal de rechtsback waarschijnlijk vaak tegenkomen: “Natuurlijk, het is een goede speler. Maar hij speelt nog niet bij Real Madrid. Ik zeg niet dat hij daar wel komt als hij zo door blijft gaan, maar hij is natuurlijk wel goed bezig”, aldus de dertigjarige Bruins.