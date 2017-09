‘Hij heeft het niveau om voor clubs als Real of Barcelona te spelen’

Gelson Dany Batalha Martins, kortweg Gelson Martins, is het Champions League-seizoen goed begonnen. De rechtshalf van Sporting Portugal speelde dinsdagavond uitstekend tegen Olympiacos (2-3 winst) en nam het tweede doelpunt voor zijn rekening. André Martins, middenvelder van Olympiacos, is onder de indruk van Gelson.

De 27-jarige Portugees maakte vorig jaar zomer de overstap van Sporting naar de Grieken en speelde dus nog samen met de vijf jaar jongere Gelson: “Hij heeft het niveau om bij een grotere club te spelen. Real Madrid en Barcelona? Ja, geen twijfel over mogelijk. Ik weet zeker dat hij onder Jorge Jesus nog beter wordt en als hij naar clubs als Real of Barcelona gaat, dan zal dat alleen maar goed voor hem zijn”, aldus André Martins.

“Hij is een geweldige speler en ik ben blij dat hij nog is gebleven. Hij is iedere wedstrijd doorslaggevend en doet het gewoon erg goed. Hij is een vriend van mij. Ik heb hem na de wedstrijd gesproken en hij zei dat hij gelukkig is”, aldus André Martins, die overigens niet in actie kwam tegen Sporting. De op Kaapverdië geboren Gelson speelde tegen Olympiacos zijn 96e officiële wedstrijd in het eerste elftal van de Portugese hoofdstedelingen.

De twaalfvoudig international van Portugal werd de afgelopen jaren in verband gebracht met clubs als Real, Barcelona, Manchester City en Manchester United, maar lijkt voorlopig niet bezig te zijn met een vertrek. Hij verlengde in februari van dit jaar zijn contract tot medio 2022 en liet daarin een gelimiteerde transfersom opnemen van zestig miljoen euro.