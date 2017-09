De Vrij vol lof: ‘Ze hebben reclame gemaakt voor het Nederlandse voetbal’

Vitesse ging donderdagavond strijdend ten onder tegen Lazio. Tot tweemaal toe kwamen de Arnhemmers op voorsprong, maar uiteindelijk trokken de Italianen toch aan het langste eind in de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League: 2-3. Stefan de Vrij was na afloop van het treffen lovend over de prestatie van Vitesse.

“Vitesse heeft het goed gedaan. Ze hebben het ons erg lastig gemaakt. Ze hebben reclame gemaakt voor het Nederlandse voetbal”, zegt De Vrij in gesprek met RTL7. Ondanks dat Lazio pas in de slotfase op voorsprong kwam, vindt de Oranje-international de overwinning niet onverdiend. “Want om nou te zeggen dat we goed zijn weggekomen, vind ik wat overdreven. Uiteindelijk waren wij wel iets gelukkiger dan zij.”

Eigenlijk zou De Vrij in Arnhem niet aan de aftrap verschijnen, maar trainer Simone Inzaghi ruimde toch een basisplaats in voor de Nederlandse verdediger. “We spelen heel veel wedstrijden. Met het oog op het schema maakte de trainer de keuze om wat te wisselen”, stelt De Vrij, die het komend weekeinde met Lazio opneemt tegen Genoa. “Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk spelen, maar je moet elke keer wel weer goed nadenken of het ook verstandig is.”

De overwinning in Arnhem moet de eerste stap naar succes in de Europa League zijn. Volgens De Vrij kunnen de Romeinen absoluut een rol van betekenis spelen op het Europese podium. “We willen zover mogelijk komen. We hebben een sterk team. Het eerste doel is uiteraard om de groepsfase door te komen.”