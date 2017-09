Calhanoglu schittert voor AC Milan; André Silva evenaart prestatie Kaká

AC Milan is het toernooi om de Europa League uitstekend gestart. Het team van Vincenzo Montella was donderdagavond in Groep D met 1-5 te sterk voor Austria Wien, mede dankzij een hattrick van André Silva. In Groep C liet TSG Hoffenheim zich tegelijkertijd verrassen door Sporting Braga, dat vlak voor en vlak na rust toesloeg. Villarreal maakte in Groep A geen fout tegen FC Astana, al moest er twee invallers aan te pas komen om de overwinning veilig te stellen.

Austria Wien - AC Milan 1-5

Na twintig minuten was de wedstrijd in Wenen reeds gespeeld. Hakan Calhanoglu nam Milan, dat in een nieuw 3-5-2-systeem aantrad, op sleeptouw mee. Met een hard schot na een counteraanval zette de spelmaker de 0-1 op het scorebord, na zeven minuten spelen. Drie minuten later assisteerde hij ook André Silva bij de 0-2. In de twintigste minuut maakte de Portugees er ook 0-3 van, na wederom voorbereidend werk van Calhanoglu. Austria mocht van geluk spreken dat het scorebord voor rust niet vaker in beweging kwam. Heiko Westermann viel enkele minuten voor rust met een knieblessure uit.

Alexandar Borkovic kopte vlak na rust de 1-3 binnen, maar Milan maakte al snel een einde aan de illusies van de Oostenrijkers. Na een perfecte bal van Franck Kessie ontsnapte Silva aan de buitenspelval en completeerde hij zijn hattrick. De Portugees is de eerste Rossonero met drie doelpunten in een Europees duel sinds Kaká in 2006. De debuterende Nikola Kalinic maakte na 62 minuten plaats voor Suso, die slechts enkele seconden nodig had om van grote afstand de 1-5 tegen de touwen te schieten.

Villarreal - FC Astana 3-1

De ploeg van Fran Escriba startte het duel met veel balbezit en dat leidde na zestien minuten tot de 1-0. Nicola Sansone ontving de bal aan de linkerkant en zag hoe zijn schot door de benen van doelman Nenad Eric in de netten belandde. Villarreal, met Enes Ünal in de basis, speelde vervolgens iets te frivool voebal en mocht zich gelukkig prijzen dat het bezoek niet voor rust de 1-1 op het scorebord zette. Het was Yuriy Logvinenko die in de 67e minuut de verdiende gelijkmaker maakte, na een corner. De drie punten bleven echter in El Madrigal. Zeven minuten later mikte invaller Cedric Bakambu de 2-1 op heerlijke wijze in de verre hoek. Een andere invaller, Denis Cheryshev, luisterde twee minuten later zijn rentree na tien maanden op met het derde en laatste doelpunt: 3-1.

TSG Hoffenheim - Sporting Braga 1-2

De ploeg van Julian Nagelsmann speelde een uitstekende eerste helft. Na 24 minuten kopte Sandro Wagner de 1-0 binnen, na een voorzet van Pavel Kaderabek. Andrej Kramaric liet na om oog in oog met Matheus voor de 2-0 te zorgen. Vlak voor rust maakte Joao Teixeira met een rake kopbal uit het niets de gelijkmaker. Vijf minuten na de onderbreking was het opnieuw raak. Na een individuele actie van Ricardo Esgaio aan de rechterkant hoefde Dyego Sousa de bal nog alleen maar over de doellijn te werken. In het restant van het duel had Hoffenheim zeker kansen om op gelijke hoogte te komen en nam Braga genoegen met countervoetbal. Het bleef echter 1-2.