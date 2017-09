Bale krijgt fluitconcert in Bernabéu: ‘Niemand heeft dat verdiend’

Real Madrid had woensdagavond weinig te duchten van APOEL Nicosia en de Koninklijke stapte uiteindelijk met een 3-0 zege van het veld. Gareth Bale werd tijdens het duel door trainer Zinédine Zidane naar de kant gehaald en bij de wissel werd de Welshman uitgefloten door het publiek in het Santiago Bernabéu. Toni Kroos kan geen begrip opbrengen voor het uitjouwen van zijn ploeggenoot.

"Het is natuurlijk niet goed als je je eigen spelers gaat uitfluiten", aldus Kroos na afloop van de wedstrijd in gesprek met verschillende media. "We hebben alles gegeven, Bale ook, en niemand had dat verdiend. Dit is Real Madrid en iedereen wil het beste zien van iedere speler, maar er zitten wedstrijden tussen waarbij het onmogelijk is je allerhoogste niveau te halen."

"Maar één ding is duidelijk: uitfluiten helpt niemand", besluit de Duitse middenvelder. Ook Zidane reageert kort op het uitfluiten van Bale. "Geen enkele spelers is blij als hij wordt uitgefloten, maar ik denk niet dat zijn moraal is aangetast. Er kan een wedstrijd tussen zitten waarin hij niet goed speelt of dat het resultaat tegenvalt, maar dat is onvermijdelijk bij Real, we kunnen dat niet voorkomen."