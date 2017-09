Babel belangrijk in Champions League; Tielemans helpt Monaco aan punt

Besiktas heeft het Champions League-seizoen afgetrapt met een overwinning op FC Porto. Met Ryan Babel in de basis en Jeremain Lens als invaller waren De Zwarte Adelaars woensdagavond met 1-3 te sterk in het Estádio do Dragão. Op het andere veld van Groep G hielden RB Leipzig en AS Monaco gelijke tred: 1-1.

FC Porto - Besiktas 1-3

Besiktas kende een uitstekende start in Portugal, want na dertien minuten stond het 0-1. Anderson Talisca kopte van dichtbij binnen na een uitstekende voorzet van Ricardo Quaresma, nota bene tegen de aartsrivaal van zijn ex-werkgever Benfica. Porto gaf zich echter niet gewonnen en deed via een eigen doelpunt van Dusko Tosic wat terug: de verdediger kreeg de bal bij een hoekschop van Alex Telles ongelukkig op zijn hoofd en verschalkte Fabrício. Besiktas herstelde voor het half uur echter nog de marge en mocht Iker Casillas daarvoor bedanken.

De voormalig doelman van Real Madrid verkeek zich op een hard schot en Cenk Tosun en verschafte het bezoek uit Turkije daarmee de voorsprong: 1-2. Bij Porto bleven Óliver Torres en Jesús Corona voor de tweede helft in de kleedkamer achter ten faveure van Otávio en André André, maar dat hielp niets. Vijf minuten voor tijd besliste Babel, na een combinatie met Álvaro Negredo, de wedstrijd: 1-3. Porto was de tweede helft uitstekend begonnen, maar stond na afloop dus met lege handen.

RB Leipzig - AS Monaco 1-1

Leipzig debuteert dit seizoen in de Champions League en was voor eigen publiek de bovenliggende partij in de openingsfase, tegen een sterk verzwakt Monaco. Nadat Timo Werner halverwege de eerste helft nog een teenlengte te kort was geschoten om de bal bij de tweede paal binnen te werken uit een hoekschop, zorgde Emil Forsberg na ruim een half uur spelen alsnog voor de 1-0. De Zweed gaf Diego Benaglio geen kans na een indrukwekkende rush.

Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van zijn voorsprong. Luttele minuten na de openingstreffer van Forsberg tekende Youri Tielemans in twee instanties alweer voor de gelijkmaker. Beide ploegen hielden elkaar daarna lang in evenwicht, zonder grote kansen te creëren. Invaller Jean-Kévin Augustin was in de slotfase nog het dichtst bij een doelpunt namens Leipzig, maar hij miste oog in oog met Benaglio, waardoor het duel onbeslist eindigde.