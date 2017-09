Waterman kan Ronaldo en Ramos niet stoppen, Bosz baalt op Wembley

Real Madrid heeft woensdagavond een eenvoudige overwinning in Groep H van de Champions League geboekt. De titelverdediger was in eigen huis te sterk voor APOEL Nicosia, dat de schade voor rust nog beperkt kon houden. Cristiano Ronaldo nam twee doelpunten voor zijn rekening. Tottenham Hotspur was tegelijkertijd een maatje te groot voor het Borussia Dortmund van Peter Bosz, die zag hoe de arbitrage faalde op een cruciaal moment in de tweede helft. De eerstvolgende ontmoeting van die Borussen in Europa is over twee weken, als Real Madrid op bezoek komt.

Real Madrid - APOEL Nicosia 3-0

In de eerste helft was Real Madrid zeer nadrukkelijk aanwezig, al vertaalde zich dat niet in een riante voorsprong. De start was nog veelbelovend, met een openingsdoelpunt in de twaalfde minuut. Na voorbereidend werk van Gareth Bale vanaf links schoot Ronaldo de bal achter Boy Waterman, die net als Lorenzo Ebecilio aan het startsignaal was verschenen: 1-0. Zidane zag hoe zijn team daarna nadrukkelijk naar meer doelpunten zocht, maar niet scherp in de laatste meters was. Keylor Navas had van APOEL weinig te duchten: het bezoek uit Cyprus kwam niet verder dan een inzet van Roberto Lago. Voor Mateo Kovacic zat het duel er na twintig minuten al op, wegens blessureleed.

Eén minuut na rust leek Ronaldo de 2-0 te maken, maar ondanks zijn protesten was de arbitrage van mening dat de bal de lijn niet was gepasseerd na een inzet op het aluminium. Vier minuten later was het alsnog raak: na een handsbal van Lago faalde Ronaldo niet oog in oog met Waterman. Na een uur spelen liep Real Madrid verder uit: Ramos zette zelf een aanval op, nam positie in het strafschopgebied in en zorgde met een zachte omhaal van dichtbij voor de 3-0. Real Madrid, en met name Ronaldo, zocht naar meer treffers, maar Waterman hield zijn team enkele malen op de been en voorkwam daarmee een fikse afstraffing in het Santiago Bernabéu.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3-1

Het team van Mauricio Pochettino sloot de eerste helft weliswaar met een voorsprong af, maar de Londenaren waren niet zozeer de betere ploeg in de eerste 45 minuten. Heung-Min Son zette Tottenham na vier minuten al op 1-0, door uit een moeilijke hoek heerlijk te scoren. Bosz keek vervolgens goedkeurend toe hoe Dortmund de bal opeiste en al zeven minuten later de 1-1 maakte. Hugo Lloris was volslagen kansloos op de prachtige inzet van Andrij Yarmolenko in de verste hoek. Vier minuten later rondde Kane een individuele actie af met een uitstekend schot: 2-1. Hoewel Dortmund enkele malen dicht bij een gelijkmaker was, ging Tottenham toch met een minimale voorsprong de rust in.

Tottenham begon sterker aan de tweede helft, maar kwam in de 56e minuut heel goed weg. Pierre-Emerick Aubameyang stond juist niet buitenspel toen Mahmoud Dahoud de bal verzond, maar de arbitrage keurde de heerlijke volley af. Vier minuten later verscheen de 3-1 op het scorebord. Kane ontdeed zich van zijn opponent, ontving de bal van Christian Eriksen en zag hoe zijn inzet via Lukasz Piszczek van richting werd veranderd. Dat was de genadeklap voor Dortmund, dat vaker op de eigen helft werd teruggedrongen, niet verder kwam dan een poging van Aubameyang en zich gelukkig mocht prijzen dat Kane en Eriksen het scorebord niet nog een keer in beweging kregen. In de extra tijd kreeg Jan Vertonghen een tweede gele kaart, voor een charge op Mario Götze.