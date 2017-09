‘Enorme tegenvaller’ voor Vitesse in aanloop naar krachtmeting met Lazio

Vitesse moet het donderdagavond tegen Lazio stellen zonder Thulani Serero. Volgens De Gelderlander is de middenvelder geblesseerd afgehaakt voor de eerste wedstrijd van de Europa League-groepsfase. De krant spreekt van een 'enorme tegenvaller' voor Vitesse, daar Serero een belangrijke rol speelt op het middenrif van de club.

De absentie van de Zuid-Afrikaan komt niet uit de lucht vallen. Hij viel zaterdag tijdens de 0-3 zege op Excelsior uit met een hamstringblessure en moest zich laten vervangen door Mukhtar Ali. Serero is naast controleur ook spelmaker bij Vitesse en hij is niet de enige afwezige voor trainer Henk Fraser, zo meldt de regionale krant. Ook Ali is niet beschikbaar tegen Lazio; Arnold Kruiswijk ontbreekt door een rugblessure.

Woensdag ontbrak Serero op de afsluitende training van Vitesse. Hij kampt al enige tijd met hamstringklachten en moest ook afzeggen voor het nationale elftal van Zuid-Afrika. Eerder miste hij al het competitieduel met AZ. Toen speelde Charlie Colkett op zijn positie, maar een groot succes was dat niet.