Bundesliga kan Premier League achterna: ‘Het leek deze zomer wel toerisme’

De Bundesliga volgt mogelijk het voorbeeld van de Premier League met het inkorten van de transferperiode. Vorige week stemden toonden de clubs uit de Engelse competitie zich voorstander van het sluiten van de transfermarkt vóór de eerste speeldag. Die nieuwe regel gaat volgend jaar al in werking. Bundesliga-clubs krijgen nu ook de kans om zich uit te spreken.

Reinhard Rauball, voorzitter van voetbalbond DFB, gaat het onderwerp voorleggen aan de Bundesligisten. "Ik zal het verzoek neerleggen bij de clubs om de transferperiode in te korten. Daarover zou tijdens de algemene vergadering in december gestemd moeten worden", vertelt Rauball woensdag in BILD. "Het merendeel van de 36 profclubs moet instemmen."

Volgens de preses is de huidige situatie niet langer rechtvaardig. Hij is zelf dan ook voorstander van een inkorting van de zomerse transferperiode. "We zouden bijvoorbeeld op 1 augustus de transfermarkt kunnen sluiten. Dit jaar vetrokken en kwamen spelers aan de lopende band, het leek net toerisme. Dat is niet langer verdedigbaar. Daarom kunnen we dit op deze manier oplossen."