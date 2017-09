‘Bij Ajax, FC Utrecht en Heerenveen weet je wat je krijgt, bij PSV niet’

PSV is uitgeschakeld in Europa en incasseerde zondag tegen sc Heerenveen (2-0) de eerste competitienederlaag van het seizoen. De druk op trainer Phillip Cocu en technisch manager Marcel Brands neemt zodoende toe. Aad de Mos en Kees Ploegsma vinden dat beide PSV'ers schuld hebben aan de mindere periode van de Eindhovenaren, waarbij met name Brands zou hebben gefaald.

"Ik denk dat beiden in gebreke zijn gebleven", zegt De Mos in gesprek met Voetbal International. "Je weet bij PSV op dit moment niet waar je aan toe bent. Er is geen identiteit. Bij Ajax, FC Utrecht en Heerenveen weet je als ze voetballen precies wat je krijgt. Bij PSV weet je niet of ze druk gaan zetten of juist gaan inzakken. Alles is half, of het nu om het transferbeleid, de speelwijze of het inpassen van jeugd gaat. Ze maken geen duidelijke keuze."

Volgens Kees Ploegsma, zaakwaarnemer en oud-directeur van PSV, ligt het vooral aan de clubleiding. "Ik vind dat de directie in gebreke is gebleven. Ik ken de financiën van PSV niet volledig, maar ik vind dat ze in hun zoektocht naar een linksback wel wat meer risico hadden mogen nemen." Ploegsma vreest het ergste als hij de komende tegenstanders van PSV (Feyenoord en FC Utrecht) in ogenschouw neemt. "Misschien staat Cocu wel te lang voor de groep. Vorig seizoen was het voetbal al niet goed en dat is dit seizoen nog niet veranderd."