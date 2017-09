‘Frank is een prima kerel, maar dit is wel killing voor je carrière’

Frank de Boer werd maandag al na 77 dagen ontslagen als manager van Crystal Palace. Voor de tweede keer op rij moet de ex-trainer van Ajax al vroeg inrukken. Han Berger, voorzitter Coaches Betaald Voetbal (CBV), noemt het ontslag van De Boer ‘een trieste zaak’ en heeft het volgens hem een slechte invloed op de reputatie van Nederlandse trainers.

Na vier competitienederlagen op rij, waarin the Eagles geen doelpunt wisten te maken, zette de club de trainer op straat. “Teleurstellend dat Frank zo snel is ontslagen. Ik vind het vooral erg voor zijn eigen carrière”, zegt Berger in gesprek met De Telegraaf. “Na het vorige echec bij Inter in Italië is dit geen goede ontwikkeling. Dit komt er te snel achteraan.”

“Als je het breder trekt, is dit ook slecht voor de reputatie van de Nederlandse coaches in het buitenland”, gaat Berger verder. “De enorme belangen in de Premier League, waar clubs willen vasthouden aan heel veel tv-geld, kan een extra factor zijn geweest. Maar uiteindelijk is het mechanisme overal hetzelfde. Je krijgt steeds minder tijd, of het nu Frank de Boer is of René Hake bij FC Twente.”

De Boer moest een nieuwe speelstijl introduceren bij Crystal Palace en kreeg als taak mee om er een stabiele Premier League-club van te maken. Toen Berger dat hoorde, wist hij al genoeg. “Als er nu één club is waar het kick and rush in het dna zit opgesloten, dan is het Palace. En dan had hij Sam Allardyce als voorganger. De eis om ander voetbal te gaan spelen, zonder dat je er de spelers bij krijgt, is een extra valkuil geweest. Het risico was hier vooraf groot. Frank is een prima kerel, maar dit is wel killing voor je carrière.”