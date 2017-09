Dumfries steunt Lozano: ‘Ik vind dat ze hem wel mogen matsen’

Denzel Dumfries vindt de eis van de aanklager betaald voetbal tegen Hirving Lozano te zwaar. Maandag werd bekend dat de Mexicaan moet vrezen voor een schorsing van drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, voor een overtreding op de verdediger van sc Heerenveen. PSV is het niet eens met de strafeis en gaat in beroep. Dumfries hoopt dat Lozano milder bestraft wordt.

Lozano werd zondag al in de eerste helft met een directe rode kaart van het veld gestuurd. “Ik vind dat ze hem wel mogen matsen”, zegt Dumfries in gesprek met De Telegraaf. “Ik zag twee benen op me afkomen en ik voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed. Dat heb ik zelf ook weleens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet. Als het een bewuste tackle was geweest, had ik nu anders gereageerd. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt.”

Donderdagavond wordt de zaak Lozano behandeld. Alleen wanneer hij wordt vrijgesproken, mag hij komend weekend meespelen in de kraker tegen Feyenoord. Daarna volgen voor PSV wedstrijden tegen SDC Putten (KNVB Beker) en FC Utrecht. Bij de Eindhovenaren moet ook Jürgen Locadia vrezen voor een schorsing. De aanklager is een onderzoek gestart naar de PSV-spits, die Dumfries bespuugd zou hebben.