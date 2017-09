Bilic kan opgelucht ademhalen na eerste driepunter van het seizoen

West Ham United heeft de rode lantaarn in de Premier League overgedragen aan Crystal Palace. Het elftal van de geplaagde Slaven Bilic legde maandagavond veel energie in de thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town en nam in de tweede helft dankzij doelpunten van Pedro Obiang en André Ayew uiteindelijk afstand van de promovendus: 2-0.

West Ham beleefde met drie nederlagen op rij een dramatische seizoensstart, terwijl Huddersfield juist vriend en vijand verraste door zeven punten te vergaren in de eerste drie speelrondes. Toch waren the Hammers voor eigen publiek nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. Bilic zag zijn manschappen uitstekend uit de startblokken schieten en diverse goede kansen creëren in de eerste helft.

De beste mogelijkheid was na een kwartier spelen voor Javier Hernández. De Mexicaanse spits trof na goed voorbereidend werk van Michail Antonio de dwarsligger. Andy Carroll verscheen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij West Ham en de boomlange spits vormde een voortdurend gevaar voor de defensie van Huddersfield, dat zich in de eerste 45 minuten beperkte tot verdedigen.

In de tweede helft wist West Ham alsnog de ban te breken, al had het over geluk zeker niet te klagen. Obiang zag zijn poging van een meter of twintig gesmoord worden door een verdediger van Huddersfield, waarna de bal via een boogje achter doelman Jonas Lössl verdween: 1-0. Ayew maakte er dertien minuten voor tijd met een intikker uit een hoekschop ook nog 2-0 van. Het bezoek, waar Rajiv van La Parra kon rekenen op een basisplaats, teisterde daarna nog het aluminium via Tom Ince.